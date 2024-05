Warta Poznań albo będzie na weselu, albo na pogrzebie. Na tej imprezie na pewno zagra Zenek Martyniuk

Warta Poznań zamieszana w grze o spadek. Procenty rosną

Przed ostatnią kolejką piłkarskiej ekstraklasy praktycznie wszystko jest jasne. Znamy wszystkie ekipy, które zagrają w europejskich pucharach. Będą to na pewno Jagiellonia Białystok , Śląsk Wrocław i Legia Warszawa (oraz Wisła Kraków , która sięgnęła po Puchar Polski). Znamy także dwóch z trzech spadkowiczów. Są to ŁKS Łódź oraz Ruch Chorzów .

Nie wiemy jeszcze, kto sięgnie po mistrzostwo Polski, oraz która ekipa dołączy do grona drużyn, które w przyszłym zagrają w Fortuna I lidze. W tej "walce o spadek" - jak mawiał trener Franciszek Smuda - zamieszane są cztery ekipy: Korona Kielce , Radomiak Radom , Puszcza Niepołomice oraz Warta Poznań . Zieloni mieli wiele okazji do tego, aby końcówka maja była spokojna, a tak na własne życzenia muszą drżeć o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Ostatnie porażki z Puszczą oraz Legią (oba mecze zakończyły się 0:1) skomplikowały sytuację warciarzy w tabeli. Ci mają dwa punkty przewagi nad Koroną Kielce, która znajduje się na miejscu spadkowym . Wystarczy więc, aby poznaniacy zremisowali swoje spotkanie. Jest jednak jedno "ale". Ekipa trenera Dawida Szulczka wybiera się do Białegostoku. A tam Jagiellonia zagra nie na sto, a na dwieście procent swoich możliwości. Zwycięstwo zapewni im pierwsze w historii mistrzostwo Polski. Remis już jednak nie do końca urządza białostocczan, którzy będą musieli wówczas spoglądać na to, co wydarzy się w spotkaniu Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa.

Użytkownik Piotr Klimek z portalu X, który zajmuje się statystycznymi oraz matematycznymi wyliczeniami w polskiej piłce, zaktualizował dane dotyczące spadku. Najmniejsze szanse na spadek ma w tej chwili Radomiak (0,8 procent), druga jest Puszcza (3,5 procent), Warta Poznań (10,8 procent) , natomiast największe Korona (84,9 procent). W kontekście Warty to zmiana do ubiegłotygodniowego zestawienia o 9,5 procent (wcześniej 1,3 procent).

Warta Poznań porażką 0:1 z Legia Warszawa w Grodzisku Wielkopolskim mocno skomplikowała sobie sytuację w tabeli. Wszystko wskazuje na to, że do utrzymania w ekstraklasie potrzebna im będzie pomoc...…

Warta Poznań musi liczyć na... Lecha Poznań

Jeśli się wydaje komuś, że Lechowi będzie zależało na spadku Warty to powinien... spojrzeć na tabele w kontekście finansowym. W najlepszym przypadku Kolejorz na koniec sezonu zajmie 4., a w najgorszym 7. miejsce. W zeszłym sezonie różnica ta wynosiła ok. 800 tysięcy złotych w wypłacie. Różnica może nie jest powalająca na kolana, jednak Ekstraklasa S.A. wypłaca także bonus za bycie w TOP4, który w przypadku 4. miejsca wynosi ok. 3,4 mln złotych. Oznacza to więc, że Kolejorz może stracić ponad 4,2 mln złotych. A to w przypadku braku gry w europejskich pucharach może mieć ogromne znaczenie.