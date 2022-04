Warta Poznań będzie miała nowego dyrektora. To 33-letni poznaniak Piotr Barłóg, choć na początku jego funkcja będzie wyglądała nieco inaczej

– Bardzo się cieszymy z tego, że Piotr Barłóg dołącza do pionu sportowego Warty Poznań. Jest osobą młodą, ale ma spore doświadczenie zawodowe zdobyte w świecie piłki nożnej: zarówno w Polsce, jak i za granicą, w klubie, w PZPN, a także w strukturach FIFA. Teraz wraca do kraju pełen zapału, o czym mogliśmy się przekonać podczas rozmów, które prowadziliśmy z Piotrem przed podpisaniem umowy. Stawiamy na niego i jest to z pewnością kolejny w ostatnim czasie nieoczywisty wybór, ale wierzymy w to, że już wkrótce udowodni swoją wartość