Warta Poznań bliska wyprowadzki z miasta po 112 latach! Czy zmieni swoją nazwę? Bartosz Kijeski

Warta Poznań może zmienić adres rejestracji spółki z Poznania na Grodzisk Wielkopolski Waldemar Wylegalski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

PZPN traci cierpliwość do Warty Poznań. Klub z Dolnej Wildy prawdopodobnie zmieni swoją siedzibę. Zieloni, którzy na co dzień grają w Grodzisku Wielkopolskim, zmienią siedzibę spółki. Wszystko wyjaśni się pod koniec marca podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Czy to oznacza, że Warta Poznań nie będzie już Wartą Poznań?