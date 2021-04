Warta Poznań - Jagiellonia Białystok 2:0. Zieloni znów na pełnym Baku! Ekipa Piotra Tworka jest rewelacją tego sezonu PKO Ekstraklasy

Warta Poznań nawet w tych wygranych meczach nie rozpieszczała nas swoją grą w pierwszych połowach. Tymczasem w niedzielne południe oglądaliśmy Zielonych, którzy grali bardzo agresywnie, starających się wysoko odebrać piłkę Jagiellonii i mających dużą ochotę, by prowadzić grę.

Gospodarze nie bawili się w jakieś finezyjne kombinacje, ale przez to tempo meczu było żywe i ten pojedynek dobrze się oglądało. Początkowo Zieloni największe zagrożenie stwarzali po dobrze egzekwowanych przez Adama Zrelaka stałych fragmentach gry. Bombę Czyżyckiego udało się sparować Steinorsowi, ale przewaga podopiecznych Piotra Tworka rosła z minuty na minutę i Jagiellonia niewiele mogła zrobić, by to zmienić.