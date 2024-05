Warta Poznań jeszcze musi oficjalnie poczekać na utrzymanie. Porażka w Krakowie po bramce z wolnego. Zobacz oceny Zielonych

Niedzielne spotkanie Puszczy Niepołomice z Wartą Poznań było pojedynkiem "na szczycie" dolnej części tabeli. Kolejny mecz Zieloni rozgrywali o więcej niż trzy punkty. Zwycięstwo w Krakowie dałoby poznaniakom matematyczne utrzymanie w ekstraklasie. Mimo że gospodarze byli przed tą kolejką niżej notowaną drużyną w tabeli, to faworytem była Puszcza, która wiosną nie przegrała przed własną publicznością.

Warta musiała skupić się przede wszystkim na stałych fragmentach gry wykonywanych przez gospodarzy. Ci są znani w tym sezonie ze skutecznego ich egzekwowania. I tak było na początku meczu. Po rzucie rożnym padł gol dla gospodarzy, jednak po bardzo długiej analizie VAR, okazało się, że Łukasz Sołowiej był na minimalnym spalonym.

To Puszcza była zdecydowanie groźniejsza. Siała spustoszenie w polu karnym Jędrzeja Grobelnego, jednak poznaniacy umiejętnie ustawiali się w defensywie. Warta od czasu do czasu witała w szesnastce ekipy prowadzonej przez Tomasza Tułacza, jednak o żadnej nie można powiedzieć, że była to akcja na miarę wyjścia na prowadzenie w niedzielnym meczu.