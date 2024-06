Warta Poznań ma nowego trenera i dyrektora sportowego. To były piłkarz Lecha, szkoleniowiec Legii II oraz pracownik Sokoła Kleczew

Piotr Jacek dobrze znany jest kibicom w Wielkopolsce. Uczył się w słynnej poznańskiej "13", a potem był piłkarzem Lecha Poznań, z którym zdobył Puchar Polski w 2004 roku. Nie grał jednak w finałowych meczach z Legią, bo po rundzie jesiennej odszedł do Świtu Nowy Dwór. Grał też w Amice Wronki, a karierę sportową zakończył w KS 1920 Mosina.

Dzięki ukończonym studiom na poznańskiej AWF zaczął trenować juniorów Lecha Poznań, a potem był szkoleniowcem drugiego zespołu Zagłębia Lubin, a następnie Stali Brzeg. W czerwcu 2020 roku trafił do Sokoła Ostróda, gdzie przez ponad rok pracował na poziomie II ligi. Później przez chwilę był związany z MKS Kluczbork, by stamtąd trafić bezpośrednio do I ligowego Stomilu Olsztyn.

Przez ostatnie dwa sezony pracował jako trener drugiego zespołu Legii Warszawa, który minione rozgrywki zakończył na trzecim miejscu w III lidze grupie pierwszej.