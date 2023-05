Warta Poznań może spuszczać z tonu. Radomiak przyjedzie do Grodziska Wielkopolskiego walczyć o życie

– Zapatrujemy się na to bardzo spokojnie. Są zawodnicy, którzy grali mniej i to oni dostaną swoją szansę. Zastanawiamy się, czy zagramy w formacji z czwórką w obronie, czy naszym standardowym ustawieniem z trójką z tyłu. Jest to czas, który chcemy cennie wykorzystać, rozwijać się pod kątem nowym rozwiązań – powiedział asystent trenera Arkadiusz Szczerbowski.