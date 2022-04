Warta Poznań musi zrobić jeszcze jeden krok, aby utrzymać się w PKO Ekstraklasie. Na jej drodze do pozostania w lidze stanie Lechia Gdańsk

Pod koniec 2022 roku Warta Poznań była w ogromnym dołku. Po 19. kolejkach miała zaledwie 3 wygrane oraz 18 punktów na koncie. Wiele wskazywało na to, że Zielonych w przyszłym sezonie nie zobaczymy w PKO Ekstraklasie, tym bardziej że ich styl gry nie przekonywał ani kibiców, ani ekspertów. Sytuacja wiosną zmieniła się diametralnie. Warciarze w tym roku zdobyli już 20 "oczek" i są o krok od tego, aby pozostać w lidze.

- Uważam, że co najmniej jeden krok jest nam jeszcze potrzebny, czyli to jedno zwycięstwo. Może się okazać, że tych punktów będzie potrzeba więcej, bo matematyka pokazuje, że na ten moment potrzeba ich minimum 40, aby się utrzymać, Patrząc jednak, jak układają się te rozgrywki, śmiem twierdzić, że 39 punktów, to będzie ta liczba, która pozwoli nam na pozostanie w lidze. Jak widać w tabeli, do tego celu brakuje nam wygranej