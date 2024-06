Warta Poznań na krawędzi. Klub może nie wystartować w I lidze. "Możemy przebierać się w autobusie"

Pierwszoligowej Warty raczej na nią nie stać. Stąd apel do władz miasta.

– Popatrzcie na historię tego klubu. Warta ma coś, co warto pielęgnować. sam zostawiłem tu kawał serducha i kilkanaście milionów złotych prywatnych pieniędzy, by to działało. Dziś nie interesuje nas to, by “ktoś coś tam Warcie załatwił”, jak usłyszałem ostatnio, że prezes Klimczak może załatwić, by Warta grała w Grodzisku dalej. Nie. To klub z Poznania, a nie Grodziska. Trzeba to wreszcie zrozumieć. Jeśli Warta wróci to Poznania, to dalej będę wspierał ten klub. Jeśli będziemy bezdomni, to takiej deklaracji złożyć nie mogę