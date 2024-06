Warta Poznań na pewno nie zagra przy Bułgarskiej. "Nikt nie raczył odpowiedzieć na telefon". 19 czerwca zapadnie kluczowa decyzja

- Oczywiście przedstawiliśmy dwie oferty. Pierwsza oferta była jeszcze przedstawiona na etapie, kiedy Warta grała w ekstraklasie. Później nastąpiło zawieszenie. Prośba do prezydenta Solarskiego, który dziś bardzo aktywnie brał udział w tych mediacjach o to, żeby przywrócić rozmowy. Spotkaliśmy się po raz drugi z Wartą u prezydenta Solarskiego. Przygotowaliśmy ofertę na 1. ligę. Mocno elastyczną wydaje mi się i zbliżoną bardzo do oczekiwań finansowych, które gdzieś warta wyrażała słownie. Natomiast my ją złożyliśmy dosłownie w przeciągu 30-35 godzin po tym spotkaniu i do 18 czerwca nikt nie raczył się ze mną skontaktować. Nikt nie raczył odpowiedzieć na telefon, ani na korespondencję mailową, więc ja to pozostawiam bez komentarza - zakończył Rafał Wrzeszcz.