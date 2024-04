Warta Poznań podzieliła się punktami z Zagłębiem Lubin. Bramkarz Zielonych bohaterem meczu. Zobacz oceny warciarzy

Długa przerwa Warty Poznań. Jeszcze dłuższa Adama Zrelaka

Informacją dnia był powrót Adama Zrelaka do składu Zielonych. Ostatni raz Słowaka na boisku widzieliśmy 1 września 2023 roku, a więc 214 dni temu. Trener Dawid Szulczek nie mógł się doczekać tego zawodnika, a więc postanowił go wpuścić od pierwszej minuty w starciu z obecnie 10. siłą ekstraklasy.

Kupczak i Grobelny bohaterami Warty Poznań w pierwszej połowie

W 16. minucie po podaniu Dimitrosa Stavropoulosa piłka dotarła do Tomasa Prikryla. Ten został przyblokowany przez jednego z obrońców Zagłębia, ale futbolówka trafiła do Zrelaka. Słowak nie chciał sam sfinalizować sytuacji, tylko zagrać do kolegi z drużyny, jednak zrobił to niedokładnie.

Chwilę później do głosu doszli goście. Jako pierwszy sygnał do ataku Miedziowym dał Mateusz Wdowiak, który strzałem zza pola karnego próbował zaskoczyć świetnie dysponowanego Jędrzeja Grobelnego w pierwszej odsłonie.