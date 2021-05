Warta Poznań przegrała walkę o puchary w meczu ze Śląskiem Wrocław 2:3 (1:0). Exposito rozwiał marzenia Zielonych

- To może być dla nas trudny mecz. Od kiedy Jacek Magiera przejął zespół to zmienił ustawienie i zaczął inaczej grać. Ten pomysł widać. Śląsk będzie starać się nas zaskoczyć pressingiem, wybijać z rytmu, robić wszystko, żebyśmy nie oddawali strzałów - mówił przed meczem trener Zielonych Piotr Tworek.

Po zmianie stron Śląsk zaskoczył gospodarzy. Wrocławianie ostatnio nie grzeszyli skutecznością, w dwóch ostatnich meczach nie potrafili zdobyć gola, tymczasem w Grodzisku wystarczyło im zaledwie 10 minut, by wyjść na prowadzenie. W 49 min. Patryk Janasik zagrał do Exposito, a pozbawiony opieki Hiszpan, ze spokojem umieścił piłkę w siatce Warty. Drugi gol był niemal kopią pierwszego. Tym razem do Exposito dogrywał Pich, a z interwencją spóźnili się Ivanow i Nawrocki.

W 82 min. Exposito do dwóch goli dodał asystę. Z lewego skrzydła dograł do Roberta Picha, który po raz trzeci pokonał Lisa.

Warcie należą się brawa za to, że grała do końca. Szkoda, że wcześniej nie udało się jej zdobyć kontaktowego gola. Taka szansa była choćby w 87 minucie. Po strzale głową Roberta Ivanova, bramkarza Śląska wyręczyła poprzeczka, a dobitkę Nawrockiego, który z 7 metrów uderzył bardzo mocno z woleja, w niesamowity sposób obroni Szromnik.

W doliczonym czasie gry Zielonym udało się dokonać kosmetycznej korekty wyniku. Po zagraniu z lewego skrzydła piłkę w polu karnym wystawił przytomnie Janicki, a Rodriguez technicznym uderzeniem ustalił wynik na 2:3.