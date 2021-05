Warta Poznań przywozi punkt z bardzo trudnego terenu. Kapitalny gol Baku, nie wystarczył do wygranej z Pogonią Szczecin

Lech Poznań po szalonym meczu remisuje z Legią Warszawa w Centralnej Lidze Juniorów do lat 18 (2:2). Dobre spotkanie w LTC

Juniorzy starsi Lecha Poznań przystępowali do spotkania z Legią po sześciu porażkach z rzędu w Centralnej Lidze Juniorów do lat 18, co sprawiło, że podopieczni trenera Huberta Wędzonki, znaleźli się tuż nad strefą spadkową. Wyjazdowy mecz w Urszulinie, na obiektach Legia Training Center, był okazją do przełamania niechlubnej passy. Po zaciętym spotkaniu, Kolejorz w osłabieniu po czerwonej kartce Patryka Walisia, zdołał wyszarpać cenny punkt w kontekście walki o utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów. Lechici zremisowali z drużyną Grzegorza Szoki 2:2, a bramki dla niebiesko-białych zdobywali Jakub Antczak i Hubert Szulc.