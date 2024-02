Warta Poznań - Radomiak 0:0. Zieloni bez błysku. Wymęczony remis

Choć Zieloni zdobyli wiosną cztery punkty, ich sytuacja w tabeli też nie była komfortowa. Przewaga nad Puszczą i Koroną wynosiła tylko jedno "oczko", więc podopieczni Dawida Szulczka, też chcieli zdobyć pełną pulę, by bez stresu przygotowywać się do kolejnych pojedynków.

Dla obu zespołów był to bardzo ważny mecz. Ekipa z Radomia w pierwszym wiosennym meczu przegrała 0:6 z Cracovią. Tydzień później przyszła kolejna bolesna porażka 0:4 z Pogonią Szczecin. Trener Maciej Kędziorek walczył o swoją posadę, bo Radomiak niebezpiecznie zbliżył się do strefy spadkowej.

Tempo meczu spadło, mnóstwo było za to niedokładności i walki w środkowej strefie. W obu zespołach brakowało piłkarza, który potrafiłby wykreować coś niestandardowego.

Na pierwszą składną akcję gospodarzy czekaliśmy do 22 minuty. Kajetan Szmyt składał się do strzału zza pola karnego, ale został skutecznie zablokowany przez Luizao. W odpowiedzi Rafał Wolski strzelił z rzutu wolnego nieznacznie obok i...na tym skończyły się emocje w pierwszej odsłonie.

Liczyliśmy na to, że po przerwie mecz nabierze rumieńców. Niestety tak jak na początku pierwszej części, znów Warta dała się zamknąć na własnej połowie. Długo nie przekładało się to na ilość sytuacji bramkowych, bo nawet gdy Zieloni na chwilę potrafili przenieść ciężar akcji na połowę gości, niewiele wychodziło Szmytowi, Mezghraniemu czy Żurawskiemu.

Stałe fragmenty gry też nie stanowiły zagrożenia. W 66 min. Miguel Luis z rzutu wolnego z 23 metrów trafił w mur, a korner po nim, goście wykorzystali do przeprowadzenia kontrataku. Nadzieją, by ten stojący na słabym poziomie mecz, zakończył się po myśli Dawida Szulczka byli rezerwowi Vizinger, doświadczeni Kupczak i Kiełb oraz...napastnik Marton Eppel, bo do 73 min. Warta grała bez klasycznej "9".