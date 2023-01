Warta Poznań remisuje grając w przewadze i przedłuża serię spotkań bez porażki. Raków Częstochowa zatrzymany w Grodzisku

Sobotnia rywalizacja (28 stycznia) między Wartą Poznań a Rakowem Częstochowa była istotnym spotkaniem dla obu ekip. Zieloni przed tą kolejką zajmowali 9. pozycję z dorobkiem 25 punktów na koncie i w spotkaniu z czerwono-niebieskimi mogli znacznie zbliżyć się do miejsc premiowanych grą w europejskich pucharach. Podopieczni Marka Papszuna natomiast, mogli powiększyć swoją przewagę nad drugą w tabeli Legią Warszawa.

Dobra pierwsza połowa Warty Poznań, brutalny Raków

Lepiej w mecz weszła drużyna gości, choć spotkanie od samego początku było bardzo wyrównane. Pierwszy celny strzał został oddany w 9. minucie, a jego autorem był Ivi Lopez, który wykonywał rzut wolny. Hiszpan uderzył futbolówkę mocno w środek bramki, ale Adrian Lis był bardzo dobrze ustawiony i bez większych problemów obronił strzał. Podopieczni Marka Papszuna napierali na bramkę Zielonych, lecz nie przyniosło to większego efektu. Gra toczyła się w środkowej części boiska, ponieważ wahadłowi obu ekip byli ustawieni bardzo blisko siebie. Mogło się wydawać, iż Raków miał spotkanie pod kontrolą, lecz to Warta wyszła na prowadzenie jako pierwsza. W 26 minucie Miłosz Szczepański popisał się kapitalnym dośrodkowaniem z lewej strony, a Milan Rundić niefortunnie wpakował piłkę do własnej siatki.