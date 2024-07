Warta Poznań sięga po kolejnego zawodnika. To piąty transfer Zielonych przed startem ligi

Kolejny transfer Warty Poznań

Rafał Adamski dołączył do drużyny trenera Piotra Jacka, która od niedzieli przygotowuje się w Grodzisku Wielkopolskim do nowego sezonu ligowego. Adamski od 2021 roku grał dla Zagłębia Lubin, gdzie rozegrał 20 meczów w Ekstraklasie i strzelił 2 gole. Jedną z bramek zdobył we wrześniu 2022 roku przeciwko Warcie Poznań na obiekcie w Grodzisku Wielkopolskim.