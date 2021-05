Warta Poznań z nowym sponsorem. To kolejna firma idealnie pasująca do Zielonych. To Eco-cars

- Spółka ECO-cars w przyszłym roku będzie obchodziła 20-lecie istnienia na polskim rynku. To dobry czas, by jeszcze bardziej zaangażować się w lokalny sport – mówi Kamil Kulesza, prezes zarządu ECO-cars. - Jestem poznaniakiem, kocham Poznań, kocham sport, a w przy okazji w prowadzeniu biznesu czuje się jak ryba w wodzie. Ta działalność pod wieloma względami jest podobna do sportu ponieważ potrzebuje długofalowej wizji, poświęcenia, przemyślanej taktyki i charakteru. Moją wizją jest obecnie budowanie coraz silniejszej marki spółki, której jestem prezesem. Angażujemy się w wiele inicjatyw charytatywnych, pro bono i właśnie w sport.

Wybór Warty Poznań jako partnera biznesowego był dla firmy naturalny z co najmniej dwóch powodów. Klub i spółka ECO-cars przywiązują dużą wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego, a ponadto prezes Kamil Kulesza kibicuje Zielonym.

- Zdecydowaliśmy się na bliższą współpracę z Klubem, by stawał się coraz silniejszy. Jednocześnie docieramy do kibiców z naszą ofertą. W naszej ligowej rzeczywistości bardzo brakuje firm, które reklamowałyby się poprzez futbol, dlatego gorąco namawiam przedsiębiorców by zainwestowali w klub. Moje marzenie w postaci reklamy na koszulce dziś stało się faktem. Cieszę się że jestem z Wartą Poznań, wierzę w to, że przeżyjemy wspólnie wiele wspaniałych chwil.