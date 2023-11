Warta Poznań z optymizmem jedzie do Warszawy. Zielonym w ostatnich meczach dobrze gra się z Legią

- Legia to zdecydowanie Top 3 naszej ekstraklasy. Dobrze nastawione, szybkie i ofensywne wahadła, robiące dużo szumu. Josue absolutna gwiazda ligi, do tego bardzo dobra linia pomocy. Nie przypadkowo Bartosz Slisz gra w kadrze. Elitim też bardzo dobry. Napastnicy, którzy potrafią strzelać bramki. Pekhart grający dobrze w powietrzu. Muci umiejący strzelić z dystansu. Bardzo dobrze przygotowane stałe fragmenty gry. No i linia obrony. Wiem, że na ten temat było wiele krytyki, ale oni w ostatnich meczach nie tracili bramek.