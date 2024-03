Warta w derbach Poznania cały czas bez najlepszego strzelca. Są jednak dobre informacje: "Wygląda jak maszyna" Bartosz Kijeski

- To Lech jest faworytem - powiedział na konferencji prasowej trener Warty Dawid Szulczek przed zbliżającymi się derbami Poznania. W piątek o godz. 20.30 dojdzie do 33. starcia między Kolejorzem a Zielonymi. Warciarze w ostatnim spotkaniu zagrali jeden z lepszych, jak nie najlepszy mecz w tym sezonie. Nie przełożyło się to jednak na wynik i Warta musiała uznać wyższość najsłabszej ekipie w stawce. Starcie z Lechem na pewno nie będzie należeć do łatwych, jednak kilka złych pass w zbliżający się wieczór może zostać przerwanych.