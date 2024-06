Ważne zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Już w sobotę 22 czerwca ruszają remonty na moście Dworcowym i rondzie Starołęka. Sprawdź!

– Tramwaje nie pojadą od skrzyżowania ulic Matyi i Towarowej w kierunku mostu Dworcowego i na samym moście, a także po ulicy Roosevelta (od Bukowskiej w kierunku do mostu Dworcowego) i Głogowskiej (od mostu Dworcowego do przystanku Dworzec Zachodni włącznie) - informuje ZDM Poznań. – Komunikację na ul. Głogowskiej (od Hetmańskiej do Dworca Zachodniego PST) zapewni linia nr 14, która będzie kursowała z podwojoną częstotliwością oraz dodatkowa linia nr 97, skierowana z Piątkowskiej do Głogowskiej / Hetmańskiej i dalej przez rondo Starołęka, rondo Żegrze, os. Lecha, rondo Śródka i centrum miasta na os. Sobieskiego.