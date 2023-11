Wiadomości kryminalne z 11.11.2023 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości 🇵🇱 ale także Dzień Służby Cywilnej To doskonała okazja do tego, aby w sposób szczególny docenić i podkreślić ogromną rolę pracowników cywilnych w sprawnym działaniu naszej jednostki. Nie wyobrażamy sobie Policji bez Was! Poprzez swoją fachowość, sumienność i otwartość przyczyniacie się do sprawnego funkcjonowania naszej formacji oraz budowania jej pozytywnego wizerunku. Towarzyszycie nam - policjantom i policjantkom - od pierwszych do ostatnich dni naszej służby 🤝 Dziękujemy za codzienny profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności. Realizacja stawianych przed nami zadań nie byłaby możliwa bez codziennego wsparcia, zaangażowania oraz poświęcenia pracowników cywilnych 👏 Wielkopolska Policja #ŚwiętoNiepodległości #DzieńSłużbyCywilnej