Wiadomości kryminalne z 12.03.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

W miniony weekend na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się Targi Edukacyjne. Byliśmy tam i my! ☺️ Miło było się z Wami zobaczyć, odpowiedzieć na nurtujące Was pytania i przedstawić jak to jest być jednym z nas. 👮👮‍♀️🤝 Przy tej okazji mogliśmy także wykręcić trochę kilometrów na rowerze w ramach akcji charytatywnej „Kręcimy poMOC” wspierając i pomagając tym samym Miki kontra Teratoma - guz mozgu - chłopcu który walczy z ciężką chorobą! 🩵 Dziękujemy za dziesiątki rozmów i uśmiechów! Mamy nadzieję, że za dwa tygodnie na Euro Target Show w Poznaniu ( 22.03 - 24.03.br. ), również będziecie z nami! Do zobaczenia!👋