Wiadomości kryminalne z 12.06.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

UWAGA❗ Kolejne oszustwa na pracownika banku i BLIK. Policjanci apelują o ostrożność❗ Oszuści nigdy nie próżnują, cały czas szukają okazji, by wzbogacić się czyimś kosztem. Pamiętajmy, że słysząc w słuchawce informacje, z których wynika, że nasze pieniądze są zagrożone i musimy je komuś przekazać, na 100 % mamy do czynienia z oszustem. Tylko wczoraj na terenie miasta Poznania doszło do kilku oszustw metodą „na pracownika banku” oraz „na BLIK”. Oszuści spowodowali straty na łączną sumę 175 tys. zł. Zaskakującym jest fakt, że ofiarami oszustów padły młode osoby, które w zetknięciu z przestępcami zupełnie straciły czujność. Najlepszą obroną przed oszustwem jest zdrowy rozsądek i sceptyczne podejście do niespodziewanych wiadomości i telefonów. Bądźmy czujni i dbajmy o swoje bezpieczeństwo finansowe. Zapoznajcie się z kilkoma radami, aby uchronić siebie i swoje pieniądze przed przestępcami: