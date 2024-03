Wiadomości kryminalne z 15.03.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

👮‍♀️Poznańska policjantka st. asp. Monika Witt wygrała zawody strzeleckie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet przez Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” Poznań. Zawody odbyły się 8 marca na strzelnicy tunelowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W zawodach uczestniczyły reprezentacje kobiet służb mundurowych Garnizonu Poznań – łącznie 34 Panie. Strzelania odbyły się z pistoletu centralnego zapłonu kaliber 9 mm parabellum, do tarczy na odległość 25 metrów. Uczestniczki oddały 3 strzały próbne oraz 10 strzałów ocenianych w czasie strzelania do 5 minut. Podczas turnieju poznańska policja miała silną kobiecą reprezentację - kom. Agnieszka Pawłowska oraz st. post. Kamila Patuła reprezentowały Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, natomiast Komendę Miejską Policji w Poznaniu reprezentowały - st. asp. Monika Witt i sierż. sztab Martyna Lisiecka. Najlepszą spośród wszystkich uczestniczek okazała się st. asp. Monika Witt, która zdobyła 98 punktów aż 8 razy strzelając w sam środek tarczy! Monika na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji Północ w Poznaniu. I to się nazywa świętowanie z hukiem! 😉 Monia! Gratulujemy!🥰💪 Foto: archiwum prywatne/KŻR LOK "Snajper" Poznań