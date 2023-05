Wiadomości kryminalne z 16.05.2023 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Bez Waszej pomocy to się po prostu nie uda… Tej małej bohaterki nie trzeba nikomu przestawiać. Zapewne pamiętacie historię Zosi Szustakowskiej - córeczki policjantów z Poznania. Urodziła się z chorą, krótszą nóżką. To miał być koniec. Koniec bólu i cierpienia dla małej Zosi na najbliższe kilka lat, po trzech udanych operacjach wydłużenia nóżki. Los jednak zadecydował inaczej. 8 maja br. w trakcie szpitalnej konsultacji okazało się, że jest potrzebny kolejny, pilny i bardzo kosztowny zabieg - osteotomia miednicy. Pomóżmy jej rodzicom Magdzie i Danielowi uzbierać tę ogromną kwotę 120 tys. zł, aby Zosia mogła odzyskać sprawność! Niech skarbonka wypełni się po brzegi. Liczymy na Was i wszystkich ludzi dobrej woli.