Wiadomości kryminalne z 18.12.2023 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Zatrzymania i areszt w związku z koktajlami Mołotowa znalezionymi w lipcu na torach w Antoninku. Tylko przypadek sprawił, że życie i zdrowie prawie tysiąca pasażerów pociągu nie zostało zagrożone. Policjanci z KWP Poznań i z KMP Poznań zatrzymali dwóch mężczyzn zamieszanych w przygotowanie kilkudziesięciu koktajli Mołotowa, z zamiarem obrzucenia pociągu z tysiącem kibiców z Łodzi. Na podstawie materiałów dowodowych Prokuratura jednemu z zatrzymanych postawiła zarzut z art. 171 par. 1 KK, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Drugi z zatrzymanych po przesłuchaniu został zwolniony. Wszystko wydarzyło się 31 lipca 2023 r. Na wiadukcie w Antoninku pod Poznaniem zostało znalezionych 28 butelek z benzyną, tzw. koktajli Mołotowa. Kilka godzin wcześniej tą trasą kolejową jechał pociąg specjalny z prawie 1000 kibiców Widzewa Łódź. Kibice wracali ze Szczecina do Łodzi. Policjanci Wydziału do Waliki z Przestępczością Pseudokibiców KWP Poznań ustalili, że osoby z tzw. ekipy swarzędzkich fanatyków chciały obrzucać improwizowanymi ładunkami zapalającymi pociąg specjalny. W tym celu weszli na wiadukt kolejowy w Antoninku. Czekali na pociąg, który ich zdaniem miał przejeżdżać torem pod wiaduktem. Tylko przypadek sprawił, że pociąg był skierowany przez kolejarzy na górny tor. Plan sprawców nie powiódł się. W wyniku przeprowadzonych przez policjantów działań zebrano materiał dowodowy pozwalający na postawienie zarzutów i tymczasowe aresztowanie jednej osoby. Śledztwo trwa i nie wykluczone są dalsze zatrzymania.