Wiadomości kryminalne z 19.06.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Brawura i lekceważenie przepisów, w tym przekraczanie dopuszczalnej prędkości - to kluczowe czynniki wpływające na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Przeciwdziałaniem tym zjawiskom na naszych drogach zajmuje się m.in. grupa "SPEED" Tym razem udało im się przerwać szaleńczy rajd kierującego samochodem marki Porsche, pędzącego ul. Krzywoustego w Poznaniu z prędkością 155 km/h To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie👎 Za przekroczenie prędkości aż o 85 km/h w terenie zabudowanym, kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł 💵, otrzymał również 15 punktów karnych. ❌ 24-latek został pozbawiony także prawa jazdy. Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Wielkopolska Policja #drogówkaPoznań