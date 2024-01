Wiadomości kryminalne z 2.01.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Nadchodzi wielkimi krokami ostatni weekend 2023 roku😊 Zapewne już jutro zaczniecie wyjeżdzać powoli na imprezy sylwestrowe🚗 Pamiętajcie, dostosujecie prędkość do warunków panujących na drogach, jedziesz - nie pij❌ Nie zapomnijcie również sprawdzić stanu swoich pojazdów przed wyruszeniem w długą drogę. No i pamiętajcie o wypoczynku. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych. Widzimy się w nowym roku, mamy dla Was duuuuużo zdjęć, filmów😄