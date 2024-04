Wiadomości kryminalne z 2.04.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Wracajcie że Świąt bezpiecznie do swoich domów☺️ Nasi policjanci czuwają na ziemi oraz w powietrzu✈️ Październikowa sesja📸 wspólnie z 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny nie była przypadkowa🫡💪 Dzięki zaawansowanej technologii widać teraz więcej ze znacznie większej odległości. Policjanci WRD przeszli pierwsze szkolenia, które pozwolą im pełnić służbę na pokładzie samolotu F-16✈️👮 Także kierowcy, noga z gazu🚙 Tylko co na to Wydział Transportu...🤭🤔 I choć brzmi to nieprawdopodobnie to pamiętajcie, policjanci, jak i koledzy z Wojska ZAWSZE dbają o Wasze bezpieczeństwo 🫡 24/7.