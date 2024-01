Wiadomości kryminalne z 23.01.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Wielkopolska Policja z kolejną licytacją w ramach WOŚP. Tym razem przedmiotem aukcji jest rejs policyjną motorówką z policjantami Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu🚣‍♂️ Policjanci Komisariatu Wodnego na co dzień dbają o bezpieczeństwo nad woda, biorą udział w akcjach ratowniczych i działaniach poszukiwawczych. Służbę pełnią na łodziach, skuterach, quadach, motocyklach oraz na motorówkach, którą właśnie ktoś z Was będzie miał okazję się przepłynąć z tymi wspaniałymi ludźmi. Wierzcie na słowo, co widać zresztą na zdjęciach - ich służba jest bardzo ciekawa, a podczas patrolu na Warcie, widoki w niektórych miejscach są niesamowite. Tak więc zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji: https://allegro.pl/oferta/rejs-motorowka-z-policjantami-komisariatu-wodnego-policji-w-poznaniu-15070173505