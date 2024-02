Wiadomości kryminalne z 23.02.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

❗Aktualizacja❗: W Kostrzynie rozpoczęło się zgromadzenie rolników, podczas którego protestujący zajmują wewnętrzne pasy DK92 na drodze zarówno w kierunku Poznania, jak i Wrześni. Należy spodziewać się tam utrudnień. Droga w obydwu kierunkach pozostaje przejezdna. 🚓 Działania środowisk rolniczych zaplanowane są do godz. 18.00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⚠️PLANOWANE UTRUDNIENIA DK92/S5 - CZWARTEK 22.02.24r.⚠️ 🚜 Policjanci z poznańskiej jednostki informują, że w czwartek 22 lutego br. odbędzie się kolejny planowany protest rolników, który będzie miał wpływ na natężenie ruchu drogowego. Działania środowisk rolniczych zaplanowane są w godzinach od 9.00 do 18.00. Utrudnień w ruchu należy spodziewać się również przed i po wskazanych godzinach zgromadzenia. UWAGA❗ 🚧Utrudnień należy spodziewać się na węźle Kostrzyn DK92/S5 - od skrzyżowania DK92 z ulicą Poznańską/Żniwną do skrzyżowania we wsi Skałowo. Droga w kierunku Wrześni i Poznania pozostanie przejezdna. 🚧W zależności od ilości protestujących policjanci będą na bieżąco reagować na sytuację na drogach, kierować ruchem oraz wskazywać możliwe drogi objazdu🚓 Zachęcamy jednak do wcześniejszego zaplanowania swojej podróży i skorzystania z alternatywnych tras przejazdu. 👮‍♂️O wszystkich utrudnieniach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o zachowanie ostrożności na drodze i stosowanie się do wydawanych przez policjantów poleceń. Wielkopolska Policja