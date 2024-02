Wiadomości kryminalne z 27.02.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Uwaga karambol. Rano w gęstej mgle na drodze ekspresowej S5 pod Lesznem doszło do karambolu. Droga jest całkowicie zablokowana. W kilku wypadkach i kolizjach ucierpiało kilkanaście osób. Cześć z nich została przewieziona do szpitali. Na miejscu pracują policjanci, ratownicy medyczni, strażacy, służby drogowe. Odcinek S5 będzie zamknięty przez kilka godzin do czasu usunięcia skutków karambolu.