Wiadomości kryminalne z 28.05.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Kochane Mamy♥️ Dziękujemy Wam za to kim jesteście! Za Waszą miłość, za dobrą radę, za każdy uśmiech. Za to, że zawsze możemy na Was liczyć🥰 Bycie Mamą to bardzo odpowiedzialna rola. W tym pięknym dniu dziękujemy Wam za Waszą obecność i życzymy dużo zdrowia, uśmiechu oraz samych pogodnych dni. Doceniajmy każdą sekundę spędzoną u boku Mam♥️ Dla każdej z Was chcemy przesłać ogromne uściski🥰 i podziękowania♥️ 📸 Ł. Kędziora Komenda Miejska Policji w Poznaniu Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto