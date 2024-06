Wiadomości kryminalne z 4.06.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Wczoraj od wczesnych godzin porannych funkcjonariusze 👮‍♀️👮Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspomagani przez policjantów Komisariatów miasta Poznania i powiatu poznańskiego prowadzili działania „Trzeźwy Poranek”. W ciągu kilku godzin trwania akcji skontrolowano ponad 3 tys. kierujących pojazdami. Niestety nie wszyscy użytkownicy dróg wykazali się wystarczającą odpowiedzialnością. W trakcie prowadzonych działań policjanci zatrzymali 6 osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę w stanie nietrzeźwości oraz 5 w stanie po użyciu alkoholu. Wszyscy stracili uprawnienia do kierowania pojazdami, a za swoje czyny odpowiedzą przed sądem ⚖️ Zaakcentowania wymaga fakt, wyeliminowania przez policjantów z dalszej jazdy mężczyzny, skontrolowanego w miejscowości Pobiedziska. Poruszał się on ulicami powiatu busem, mając w swoim organizmie ponad 1 promil alkoholu. Jego auto zostało odholowane na policyjny parking, a informacja o niechlubnym wyczynie trafiła pod ocenę sądu. Za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. PAMIĘTAJMY ❗ Alkohol ma ogromny wpływ na ludzką świadomość 🧠 i spostrzegawczość 👀, a jego nawet najmniejsze ilości mogą utrzymywać się w organizmie wiele godzin po konsumpcji. Zasada pozostaje niezmienna : PIŁEŚ ⁉️ NIE JEDŹ ‼️