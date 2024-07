Wiadomości kryminalne z 4.07.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Wspólne ćwiczenia Policji oraz Straży Pożarnej. Wszystko po to, aby dbać o bezpieczeństwo i ratować życie👨‍🚒👮‍♂️ Dziś na jeziorze w Kiekrzu odbyło się szkolenie nurkowe z zakresu poszukiwań osób poszkodowanych i zaginionych pod wodą. Policjanci oraz Strażacy pracowali na głębokości 20-25m. Podczas szkolenia wykorzystano urządzenia hydroakustyczne. To kolejny przykład nieocenionej współpracy. Życzymy jednak ratownikom, by takie obrazki były tylko podczas szkoleń... Odpoczywajcie nad wodą z głową. 📸mł. asp. Ł. Kędziora JRG 1 Poznań Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu