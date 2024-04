Wiadomości kryminalne z 5.04.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

👏👏👏 Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu we współpracy z poznańskimi wywiadowcami, ustalili i zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o liczne włamania do sklepów spożywczych. Przestępcze trio usłyszało łącznie 15 zarzutów. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.