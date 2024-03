Wiadomości kryminalne z 8.03.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Dzień dobry Szanowne Panie🥰🌷🌹 Bez wątpienia dzień Kobiet to jeden z najprzyjemniejszych dni w roku. Dziś rano każda z Pań pracujących na co dzień w Komendzie Wojewódzkiej otrzymała z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza Olczyka oraz insp. Sławomira Piekuta i mł. insp. Andrzeja Szarego, kwiatek oraz coś słodkiego do kawy☺️ Wasze uśmiechy to naprawdę piękny widok🥰