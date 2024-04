Wiadomości kryminalne z 9.04.2024 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

👮‍♂️ POLICJA WARTA POZNANIA 👮‍♀️ Rozpocznij nowy rozdział swojego życia razem z nami i wstąp do Policji! Policje tworzą ludzie, twórzmy ją razem! 🤝 Pamiętaj, że służba w Policji jest służbą dla społeczeństwa – wymagającą Twojego zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji 🙌 W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ spotkasz się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu, jednak satysfakcja z realizowanych zadań przyniesie Ci powód do dumy! Informacje dotyczące początkowych zarobków i sposobu wstąpienia w nasze szeregi znajdziesz w linku poniżej: 👇👇👇 https://wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/praca-w-policji/zostan-policjantem Nie zwlekaj! Sprawdź co możemy Ci zaoferować! Projekt realizowany jest we współpracy z Zarząd Terenowy NSZZP KMP Poznań 🤝 Wielkopolska Policja Miasto Poznań