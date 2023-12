Wiadomości kryminalne z 9.12.2023 w Poznaniu. Wypadki, kradzieże, zaginięcia

Saszka🦊ten urodziwy psiak został znaleziony przez sierż. szt. Krystiana Stachowiaka👮, pełniącego na co dzień służbę w Komisariacie Wodnym Policji w Poznaniu. Podczas patrolowania granicy polsko-białoruskiej Krystian zauważył zziębniętego i zaniedbanego psa. Zdobywając jego zaufanie, zabrał go do radiowozu🚓 i nakarmił. W międzyczasie rozpytywał okolicznych mieszkańców oraz inne służby. Pokochali się od razu, do tego stopnia, że postanowił się nią zaopiekować. W dniu powrotu z granicy podjął bez namysłu decyzję – wracasz ze mną!😊 I tak oto Saszka znalazła nowy dom u boku kochających ludzi.