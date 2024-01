Wiadomości z Poznania: 11.01.2024. Co ważnego dzieje się w mieście?

Co łączy Łazarz z Afryką? Pewna niezwykle ciekawa osoba!👇 11 stycznia 1897 urodził się podróżnik Kazimierz Nowak. Mieszkaniec Łazarza w 1931 podjął niezwykle odważną decyzję o przemierzeniu Afryki... na rowerze!🚲 W ciągu pięciu lat podróżnik pokonał 40 tys. km (m.in. w czółnie ochrzczonym imieniem "Poznań I"), z północy kontynentu na południe i z powrotem! Udało mu się to jako pierwszemu człowiekowi na ziemi. W międzyczasie szczegółowo opisuje swoje doświadczenia, dzięki którym zostaje "pionierem polskiego reportażu". Aparatem Contax z pracowni Kazimierza Gregera wykonuje podczas podróży ponad 10 000 fotografii. Po powrocie do Poznania prowadzi wykłady w kinie Apollo, na których opowiada o Afryce i prezentuje swoje zdjęcia. W trakcie planowania kolejnych podróży (m.in. Indie i Azja) umiera, najprawdopodobniej z powodu powikłań po chorobach, które przeżył podczas wcześniejszej wyprawy. Zachęcamy do zapoznania się z historią Kazimierza Nowaka, która jest niezwykle ciekawa. Poniżej umieszczamy link do strony o podróżniku, gdzie znaleźć można bogatą biografię oraz trasę, którą przebył po Afryce. Źródło: https://kazimierznowak.pl/ Za: Archiwum Państwowe w Poznaniu