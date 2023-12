Wiadomości z Poznania: 17.12.2023. Co ważnego dzieje się w mieście?

Szukacie niepowtarzalnego prezentu na Święta? 🎁🤩 Podpowiadamy - ciekawe pomysły można znaleźć u rzemieślników z Zaułek Rzemiosła. Biżuteria artystyczna, oryginalna ceramika, ozdoby z mchu, ręcznie wykonane notesy, vouchery na warsztaty i bony podarunkowe - to tylko niektóre propozycje świątecznych prezentów, jakie mają do zaoferowania lokalne pracownie. 😍 Koniecznie zerknijcie, co oferuje m.in.: OYCA - biżuteria autorska, RETRO & FOLK sztuka użytkowa, Introligatornia Lewandowscy, Szumidło, Bakcyl ❤️