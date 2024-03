Wiadomości z Poznania: 21.03.2024. Co ważnego dzieje się w mieście?

Dbamy o zdrowie kobiet! 🩺 W Poznaniu działa m.in. Punkt Profilaktyki Intymnej oraz miejski program dopłat do zabiegów in vitro. Wkrótce ruszyć ma również projekt skierowany do poznanianek cierpiących na endometriozę. O tym, dlaczego takie inicjatywy są potrzebne rozmawiano podczas otwartego spotkania "Poznań dla kobiet". W dyskusji wzięła udział Małgorzata Rozenek-Majdan - prezenterka i działaczka społeczna, a także Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.