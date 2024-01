Wiadomości z Poznania: 5.01.2024. Co ważnego dzieje się w mieście?

Dzwonek lekcyjny - jego dźwięk potrafi być zarówno ulgą, jak i zmorą dla uczennic i uczniów. W Poznaniu chcemy sprawić, by były one cichsze i przyjemniejsze! Szkoły mogą uzyskać wsparcie finansowe do wymiany dzwonków, Taki zabieg będzie również ograniczać dyskomfort i stres dzieci z nadwrażliwością słuchową lub w spektrum autyzmu.