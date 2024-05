Widzew Łódź - Lech Poznań 1:1. Remis jak porażka. To już jest koniec, można się rozejść... Zobacz oceny lechitów

Dla Lecha Poznań sezon skończył się w Łodzi. Choć zremisował, na całym polu poniósł wielką porażkę, bo nawet nie zdołał zakwalifikować się do europejskich pucharów.

Warta Poznań przegrała przed własną publicznością z Legią Warszawa 0:1 (0:1). Sytuacja Zielonych nie jest do pozazdroszczenia. Co prawda mogą cały czas liczyć na siebie, jednak w meczu z Jagiellonią…

Wydawało się, że Kolejorz dowiezie prowadzenie do przerwy, jednak w 40. minucie spóźniony w interwencji Bartosz Mrozek z dużą siłą wpadł w próbującego oddać strzał głową Kamila Cybulskiego i arbiter Piotr Lasyk po analizie VAR wskazał na "wapno". Rzut karny tuż przed końcem pierwszej połowy skutecznie wykorzystał Imad Rondić i oba zespoły schodziły do szatni przy wyniku remisowym.

Lech Poznań w niedzielę 19 maja 2024 roku zakończył sezon. Co prawda Kolejorzowi został ostatni mecz w sezonie z Koroną Kielce, jednak Niebiesko-Biali nie będą grali już o nic. Podopieczni Mariusza…

Po zmianie stron lepszy był Widzew. Kolejorz dopiero w końcówce zaczął odważnie atakować. Okazję do strzelania gola miał Mikael Ishak, ale szwedzkiego napastnika zatrzymał Rafał Gikiewicz. Nerwowo było do ostatnich minut meczu. Kibice obu drużyn drżeli o końcowy wynik. Zarówno Lecha, jak i Widzew mieli swoje okazje do zdobycia bramki, ale żadnej z drużyn nie udało się tego zrobić.