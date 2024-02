Więcej pieniędzy na wymianę kopciuchów w powiecie poznańskim. "Zainteresowanie programem jest bardzo duże"

– „Kopciuchy” mogą zostać wymienione na piece gazowe czy kotły na biomasę. Możliwe jest też podłączenie się do sieci miejskiej, montaż ogrzewania elektrycznego albo pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Tam, gdzie nie ma na przykład dostępu do sieci gazowej, można stosować piece na biomasę pod warunkiem, że posiadają one specjalne certyfikaty