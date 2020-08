Więcej poznańskich seniorów ma skorzystać z darmowych szczepień na grypę. Miasto chce też objąć nimi pracowników oświaty i żłobków

– To dobry krok – uważa radna Maria Lisiecka-Pawełczak, przewodnicząca komisji rodziny, polityki społecznej i zdrowia. – Wszyscy boją się nie tyle drugiej fali zakażeń koronawirusem co jej powiązań z grypą. Zależy nam, aby jak najmniej seniorów, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka, przychodziło do przychodni. Jeśli osoby szczepione zachorują na grypę, to najczęściej ma ona łagodny przebieg.

Lisiecka-Pawełczak zwraca jednak uwagę na inny aspekt tej sprawy. – Jest problem z dostępnością szczepionki przeciwko grypie na co samorząd nie ma to wpływu – podkreśla radna KO. – Dla seniorów powinno jej wystarczyć.

