Wielbłądy, lamy i inne zwierzęta przyjechały do Poznania. Wszystko za sprawą targów Animal Fest [ZDJĘCIA]

I dodaje: - W drużynie biegają cztery psy, które ścigają się na torze przeszkód równolegle z inną drużyną. Zadaniem psów jest przebiegnięcie przez płotki, pobranie piłeczki i powrót do swojego właściciela. Oczywiście wygrywa ta drużyna, która zrobi to najszybciej.

I dodaje: - Pojawiam się na targach po to, by pokazać, że zwierzęta egzotyczne nie są zabawką i wcale nie jest tak, że każdy może je mieć. One wymagają specjalnej opieki, wkładamy w nie dużo pracy. Oprócz wielbłądów mamy również jeżozwierze, skunksy, ale mamy też najstarszą krowę w Polsce - Dorotę, która w tym roku skończy 38 lat. Nasze przytulisko znajduje się w Szewcach koło Poznania, wiosną można do nas przyjechać i oglądać zwierzęta, a praktycznie całorocznie przyjmujemy wolontariuszy do opieki na zwierzakami.

Na targach można spotkać także króliki, żółwie, czy salamandry. To również miejsce dla wystawców na co dzień sprzedających produkty dla zwierząt.

Animal Fest w tym roku odbywa się na MTP w dniach 5-6 września w pawilonie 3A, w godzinach do 10 do 17. Szczegóły wydarzenia dostępne są TUTAJ.