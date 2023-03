Wielcy sportowcy zagrają w charytatywnym meczu "Bitwa Miast - Poznań vs. Bydgoszcz". Cel spotkania jest szczytny

- Do naszego Poznania przyjeżdża Fundacja K2 Zaborowscy, która zorganizuje mecz gwiazd koszykówki. Ja również zagram, więc zapraszam wszystkich do przyjścia do hali CityZen. Kupujcie bilety, bo liczę na Wasz mocny doping podczas tego wydarzenia! - mówi Damian Wrzesiński.