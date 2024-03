Wielka wycinka drzew przy poznańskim lotnisku Ławica. Wiemy, co tam powstanie! [Zdjęcia] Chrystian Ufa

W okolicach lotniska Ławica przy ul. Bukowskiej w Poznaniu doszło do wycięcia dużej ilości drzew, co uchwycił na zdjęciach fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Mimo bliskiej odległości do lotniska wycinka nie ma nic wspólnego z remontem poznańskiej Ławicy. Na ul. Bukowskiej w Poznaniu powstaną budynki usługowo-handlowe.