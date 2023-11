Wielki pożar w Skórzewie koło Poznania. 20 osób zostało ewakuowanych. Pożar został opanowany

Strażak przyznał, że pożar jeszcze nie został opanowany. Na razie nie ma informacji, by w zdarzeniu ktokolwiek został ranny. Przed przyjazdem ratowników z obiektu ewakuowało się 20 osób.

Jak informują czytelnicy Głosu Wielkopolskiego, chodzi o fabrykę wafli Good Food w Skórzewie. Na miejscu działa też policja i straż wysokościowa. W okolicy są ogromne korki. Jedna z głównych ulic jest nieprzejezdna.

- Skórzewo zablokowane. Duży pożar niedaleko ronda Malwowa, do tego zaraz za rondem zwężenie do jednego pasa i mijanka w stronę Poznania. Kto nie musi niech wybierze dzisiaj Bukowska lub Grunwaldzka jako wjazd do Poznania